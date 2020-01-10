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Некорректное отображение населенных пунктов Ингушетии на сайте Госуслуг следствие техошибки — МФЦ

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Некорректное навигационное определение населенных пунктов республики на едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги», а также отображение некоторых из них в составе соседних регионов является следствием технической ошибки, сообщил газете «Ингушетия» директор республиканского МФЦ Башир Кодзоев.

«Портал государственных услуг России — это федеральная ресурс, и сегодня МФЦ Ингушетии не имеет технической возможности как-либо корректировать информацию на данном сайте. То, что сегодня там некоторые населенные пункты республики отображаются некорректно, — это техошибка, так по всей стране сегодня. В любом случае, мы уже отправили навигационные корректировки в Москву для внесения их портал», — сказал Кодзоев.

По его словам, в ближайшее время все неточности будут исправлены.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация, что на едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» населенные пункты Ингушетии отнесены к Чечне и Северной Осетии.

Так, на сайте в данный момент город Карабулак и сельское поселение Барсуки относятся и к Ингушетии, и к Чечне. Сельское поселение Долаково относится к территории и Ингушетии, и Чечни, и Осетии. А вот сельское поселение Плиево, по версии портала «Госуслуги», является только чеченским, относящимся к Назрановскому району Чеченской Республики.

Отметим, что Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.

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