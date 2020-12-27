Некорректная формулировка в сводке МВД Оренбургской области удалена после запроса министра природных ресурсов Ингушетии

Напомним, что в информации, опубликованной на сайте управления местом приобретения «паленого» леса была указана Ингушетия.

После обращения министра Евлоева в пресс-релиз были внесены изменения в формулировку о месте приобретения древесины (Республика Ингушетия), планируемой для контрабанды за рубеж. Указание региона из текста удалено. Обновленная информация также направлена для повторной публикации на официальном сайте МВД России.