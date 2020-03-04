Археология

Неизвестный некрополь обнаружили на территории архитектурного комплекса Джейрахского района Ингушетии

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Ингушские исследователи обнаружили новые объекты археологии в горном районе республики в ходе экспедиции, сообщает археологический центр имени Крупнова.

«В ходе внепланового выезда в Джейрахский район сотрудники центра обследовали окрестности башенного комплекса Озиг в долине реки Ахк-хий. При визуальной разведке исследователи обнаружили ранее неучтенный архитектурный комплекс, с прилегающим к нему склеповым некрополем», — сказано в сообщении учреждения культуры.

Отмечается, что ученые обследовали свыше 40 историко-археологических и архитектурных объектов различной типологии, проведена их тщательная фотофиксация и замеры.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года сотрудники музея-заповедника республики в районе реки Гулойхи обнаружили основание древней мечети и руинированную жилую башню. Объекты требуют дальнейшего изучения. Они будут детально исследованы группой ученых, кроме того планируется установить возраст построек, представляющих большую историческую и культурную ценность.

Напомним, на территории заповедника находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов России и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.

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