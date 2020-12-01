Неизвестные похитили водителя «Приоры» в Назрани
Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчин, похитивших местного жителя днем в центре Назрани, сообщил газете «Ингушетия» осведомлённый источник.
«Инцидент произошел близ здания старой автостанции и автозаправки в Назрани. Неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Porsche Cayenne, напали на водителя «Приоры», наставив на него пистолет, силой затолкали его в свою машину и увезли в неизвестном направлении», - сказал источник.
По одной из версий причиной происшествия мог стать конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений между похищенным и напавшими.
Кроме того, собеседник издания не подтвердил информацию о госпитализации одного из участников инцидента с огнестрельными ранениями.