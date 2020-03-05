Как сообщил заместитель руководителя Западно-Каспийского бассейнового водного управления по Ингушетии Ильяс Султыгов, в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья ведется подготовка к обследованию водных объектов и гидротехнических сооружений, а также возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления.

В частности, приведено в безопасное состояние берегоукрепительное и водозаборное сооружение в сельском поселении Троицкое Сунженского района, разрушенное при подъеме уровня воды в реке Сунжа.

Отдельный план разработан для защиты от пожаров государственного природного заповедника «Эрзи». По словам заместителя директора заповедника Мадины Баркинхоевой, достигнуты соглашения о координации взаимодействия и оповещения с ГУ МЧС России по Ингушетии, пограничным управлением и региональным Минприроды. Утверждены списки добровольцев в количестве 44 человек в Сунженском и Джейрахском районе для тушения возгораний.

Калиматов отметил, что в регионе согласовываются всесторонне продуманные планы борьбы с возможными наводнениями, предупреждения лесных пожаров и других ЧС, создаются межведомственные комиссии, но степень выполнения этих планов и мер предостережения всеми сопричастными органами вызывают по результатам вопросы.

Также он подчеркнул, что, несмотря на то, что риски невелики, не вызывающие опасений прогнозы погоды не должны приводить ответственных лиц в спокойствие. По его мнению, поверхностный, бюрократический подход в вопросе обеспечения общей и экологической безопасности недопустим.

Руководитель субъекта обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость осуществления непосредственного участия в подготовке к возможным паводкам на вверенных им территориях и проведения своевременной очистки русел рек Асса, Кенч, Сунжа и других, мостов.

Кроме того, Калиматов поднял вопрос предотвращения бытовых пожаров из-за несоблюдения норм безопасности при прокладке труб и установке газового оборудования. В частности, при рабочей поездке в сельское поселения Плиево Назрановского района Глава республики увидел, что коммуникации были проведены по проезжей части.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Дмитрий Осетров сообщил, что средства на исправление подобных ситуаций заложены, но в то же время отметил, что возникают они зачастую из-за самостоятельного переноса коммуникаций жильцами при ремонте, расширении домовладений.

«Энергетика, газовая система — источники повышенной опасности. Главы муниципальных образований, сел городов, должны пройти по каждому двору, где небезопасно расположены газовые трубы. Привлекайте специалистов, составьте карту опасных участков и незамедлительно решайте вопрос. Объясните людям, что это взрывоопасно, речь идет об угрозе жизни. При утечке газа и возникновении несчастного случая, масштабы разрушений могут выйти за пределы одного дома, пострадают многие жители. Мы несем за это ответственность», — заключил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.