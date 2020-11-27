Недобросовестный подрядчик попался на крупном мошенничестве при возведении детсада в Ингушетии

«Согласно материалам дела, между Минстроем республики и подрядной организацией в рамках нацпроекта «Демография» в 2017 году был заключен госконтракт на строительство детского сада на 220 мест в сельском поселении Нижние Ачалуки. Однако, подрядчик с 2018 по март 2020 года завышал объемы и вносил ложные сведения в акты приемки выполненных работ», — отметил сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник «Ингушетии», в результате незаконных действий мужчины государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В связи с этим следователи МВД возбудили в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).

Постановление о возбуждении дела надзорное ведомство признало обоснованным.