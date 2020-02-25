Конкурс

Названы имена победителей конкурса «Дорога длиною в 13 лет»

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В Ингушетии названы имена победителей конкурса на лучшее произведение изобразительного искусства «Дорога длиною в 13 лет», приуроченного к 76-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, сообщает пресс-служба Мемориального комплекса жертвам репрессий.

В номинации «Одаренные дети» первое место заняла Раяна Ансарова («Черные дни Ингушетии»), второе место у Ясмины Мержоевой («Начало трагического пути»), третье место разделили Арсений Бартнев («Горят аулы») и Адам Келигов («Депортация»).

В номинации «Мастера изобразительного искусства» первое место жюри присудило Айшат Даурбековой («Память»), на втором месте Батыр Картоев («Враги народа») и Башир Даурбеков («Казахстан 1944 г.»), на третьем месте Марина Фатеева («Депортация 1944 г.») и Ильяс Шадиев («13 лет ожидания»).

Специальный приз получили Имран Киев («Февраль 44 года»), Раяна Сайнароева («Прощайте, горы») и Ибрагим Льянов («Тоска по родине в изгнании»).

«Всего на конкурс поступило 76 работ, что очень символично, так как в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину депортации ингушского и чеченского народов», — рассказал председатель жюри, заместитель министра культуры республики Рустам Таркоев.

Работы поступили из Московской, Саратовской, Воронежской, Челябинской, Нижегородской, Орловской и Оренбургской областей, Пермского, Забайкальского и Краснодарского краев, Удмуртии, Татарстана, Карачаево-Черкесии, Москвы, Смоленска и Санкт-Петербурга, а также из Казахстана.

«Это говорит о том, что тема эта еще не забыта, она близка если не всем, то многим. Особенно было приятно ощущать чувство сопричастности к нашей трагедии и боли со стороны представителей других народов нашей огромной страны», — отметил Таркоев.

Напомним, конкурс был организован Мемориальным комплексом жертвам репрессий при спонсорской поддержке Мусы Гелисханова и руководителя ООО «Крепость» Абукара Тумгоева.

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