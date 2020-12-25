Назрановский район признан лучшим муниципальным образованием по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

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Администрация Назрановского муниципального района заняла первое место в номинации «Лучшее муниципальное образование Республики Ингушетия в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» по версии Главного управления МЧС России по региону.

Анализируя итоги работы в 2020 году, чрезвычайное ведомство Ингушетии сделало вывод о том, что задачи по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, отделом ГО и ЧС администрации Назрановского муниципального района выполнены в полном объёме.

Напомним, 24 декабря в ГУ МЧС РФ по Ингушетии подвели итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС за 2020 год и выполнили работу по постановке задач на 2021 год. В мероприятии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия, руководители министерств и ведомств региона, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы администраций муниципальных образований, руководители организаций и учреждений.

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