Назрановский район признан лучшим муниципальным образованием по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

Анализируя итоги работы в 2020 году, чрезвычайное ведомство Ингушетии сделало вывод о том, что задачи по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, отделом ГО и ЧС администрации Назрановского муниципального района выполнены в полном объёме.

Напомним, 24 декабря в ГУ МЧС РФ по Ингушетии подвели итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС за 2020 год и выполнили работу по постановке задач на 2021 год. В мероприятии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия, руководители министерств и ведомств региона, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы администраций муниципальных образований, руководители организаций и учреждений.