Назрановский район пострадал от стихии

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В Назрановском районе ветер оборвал линии электропередачи, повреждены рекламные щиты и деревья, жители оставались без электричества и водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба Назрановского района, в сельских поселениях повалены деревья, заборы, у многих домовладений повреждена кровля, подтоплены здания и территории, оборваны линии электропередачи.
Так, в сельском поселении Долаково на одной из улиц ветер повалил железные ворота, а в соседнем Кантышево в некоторых домах снесло крышу. Порывы ветра были огромной силы. Сильно пострадал тубдиспансер в сельском поселении Плиево.

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