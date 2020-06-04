Назрановский район пострадал от стихии
В Назрановском районе ветер оборвал линии электропередачи, повреждены рекламные щиты и деревья, жители оставались без электричества и водоснабжения.
Как сообщает пресс-служба Назрановского района, в сельских поселениях повалены деревья, заборы, у многих домовладений повреждена кровля, подтоплены здания и территории, оборваны линии электропередачи.
Так, в сельском поселении Долаково на одной из улиц ветер повалил железные ворота, а в соседнем Кантышево в некоторых домах снесло крышу. Порывы ветра были огромной силы. Сильно пострадал тубдиспансер в сельском поселении Плиево.