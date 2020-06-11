Назрановский район готовится к общероссийскому голосованию

Как заявила председатель территориальной избирательной комиссии Назрановского района Асет Хаутиева, в связи с пандемией процесс голосования пройдёт с соблюдением всех требований безопасности и, по возможности, на «открытом воздухе». На местах будут выдавать маски, перчатки и санитайзеры.

«В настоящее время готовимся проверять наши участки совместно с администрациями сельских поселений и со всеми участниками этого процесса», — подчеркнула Асет Хаутиева.