Назрановский район готовится к общероссийскому голосованию
Пункты приёма заявлений на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ уже действуют. В Назрановском районе насчитывается 29 избирательных участков и более 56 тысяч избирателей.
Как заявила председатель территориальной избирательной комиссии Назрановского района Асет Хаутиева, в связи с пандемией процесс голосования пройдёт с соблюдением всех требований безопасности и, по возможности, на «открытом воздухе». На местах будут выдавать маски, перчатки и санитайзеры.
«В настоящее время готовимся проверять наши участки совместно с администрациями сельских поселений и со всеми участниками этого процесса», — подчеркнула Асет Хаутиева.