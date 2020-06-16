Назрановский «Ангушт» возобновит тренировки не позднее 20 июня

Команда хотела собраться еще 8 июня, но помешал действующий запрет на тренировки, который действует на первом этапе снятия ограничений карантина.

Ожидается, что состав «Ангушта» будет одним из самых боевых в первенстве третьей лиги. Однако насчет выхода во второй дивизион конкретики нет. Команде этого не запрещают, но задача пока не стоит и денег в республиканском бюджете на эти цели не предусмотрено.

Сезон-2019 «Ангушт» также провел в первенстве третьей лиги, где занял итоговое 6-е место из девяти команд.