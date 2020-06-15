Футбол

Назрановский «Ангушт» готовится к старту в текущем сезоне в третьей лиге

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Назрановский «Ангушт» не будет выступать в текущем сезоне в первенстве ПФЛ зоны «Юг», а примет участие в первенстве третьей лиги зоны ЮФО-СКФО.

В этом году в любительской лиге вместе с «Ангуштом» примут участие всего девять команд: «ИнгГУ» (Назрань), «Ардон» (Северная Осетия), «Вайнах» (Аргун, Чечня), «Вайнах» (Шали, Чечня), «УОР-Дагестан» (Каспийск), «Динамо» (Махачкала), «Волгарь-М» (Астрахань), «Астрахань», «Аксай» (Ростовская область).

Причиной перевода «Ангушта» в лигу ниже является отсутствие финансов для содержания клуба для выступлений во второй лиге.

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