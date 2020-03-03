Соревнования

Назрановские правоохранители сыграли в волейбол на кубок начальника отдела полиции

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С целью пропаганды здорового образа жизни и повышения уровня физической подготовленности в спортивном зале ОМВД России по Назрани состоялось соревнование по волейболу на кубок начальника отдела среди сотрудников подразделения, сообщает пресс-служба силового ведомства региона.

«Все волейболисты были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские качества. По итогам игры первое место завоевало подразделение внутренней службе, серебряными призерами стала команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и почетное третье место разделили между собой команды следственного отдела и дознания», — говорится в сообщении.

Все победители были награждены грамотами, а команда, занявшая первое место, переходящим кубком.

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