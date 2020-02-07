Назрановские лицеисты побывали на лекции «Черная среда 1944 года»

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Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий провели в лицее № 1 г. Назрани выездную лекцию «Черная среда 1944 года», сообщает пресс-служба учреждения.

Музейные работники рассказали учащимся о значении депортации в исторических судьбах ингушского народа и других народов, подвергшихся репрессиям. Ребята узнали предысторию выселения, о его последствиях, особенностях жизни в депортации, борьбе за восстановление попранных прав ингушского народа, противодействии попыткам ревизии оценок преступлений сталинизма.

Особое внимание обращалось на важность анализа и осмысления уроков депортации, значение созидательной работы во благо республики на современном этапе развития Ингушетии.

Напомним, 23 февраля — это одна из самых трагических страниц истории ингушского народа. После депортации ингуши были вычеркнуты из списка народов СССР, и власть делала все для того, чтобы стереть память о них. Уничтожались редкие рукописи, книги и архивы, записи фольклорных текстов, любая литература и периодические издания с упоминаниями ингушей.

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