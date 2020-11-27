Назрановская спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе получила новый инвентарь

В спортивной школе олимпийского резерва по вольной борьбе в Назрани занимаются 480 детей в возрасте от 9 до 17 лет. Среди них 36 ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В общей сложности, на оборудование зала занятий вольной борьбой по нацпроекту в 2020 году в Ингушетии привлечено около трех миллионов рублей.

«Новый инвентарь — это существенный шаг в развитии, он позволит создать более качественные условия для тренировок и привлечь больше детей к занятию этим видом спорта», — отметил директор спортивной школы олимпийского резерва Абукар Барахоев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, воспитанники школы олимпийского резерва по вольной борьбе — участники и призеры региональных, российских соревнований. Состязания по вольной борьбе традиционно показывают высокий уровень ингушских спортсменов. Одно из недавних достижений — победа Идриса Муцольгова на юношеском первенстве России.