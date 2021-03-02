Назначение

Назначен новый руководитель управления Росгвардии по Ингушетии

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Замкомандующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России по работе с личным составом генерал-майор Михаил Романов представил Главе региона Махмуд-Али Калиматову назначенного исполняющим обязанности руководителя территориального управления Микаила Буружева.

«Полковник полиции Буружев прошел огромный боевой путь, включающий в себя в числе прочего ряд руководящих должностей. Эти и многие другие факты позволяют не сомневаться в его компетентности и опыте в принятии решений. Кроме того, он хорошо знает республику и ее проблемы изнутри», — отметил Романов.

В ходе встречи Калиматов обсудил с новым руководителем силового ведомства вопросы, которые стоят перед Росгвардией в Ингушетии, а также дальнейшую совместную деятельность.

«Перед вами стоит широкий спектр задач, так как Росгвардия обеспечивает безопасность и порядок в ходе самых важных событий общественной жизни региона», — отметил Глава Ингушетии.

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