Назначен новый руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России в Москве

«Новому постпреду 39 лет. Высшее образование он получил в Новосибирске, окончив в 2003 году Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», — отметил представитель пресс-службы.

По его словам, трудовую деятельность новый глава постпредства начал в 1998 году. Он работал в коммерческих организациях на различных должностях, в том числе в АО «Аэропорт Внуково», а также компании-грузоперевозчике ЗАО «Ю-Ти-Джи» и авиакомпании ЗАО «АЗУР эйр».

Ранее сообщалось, что Алаудин Боков, возглавлявший постоянное представительство Ингушетии при Президенте России с конца февраля этого года, покинул свой пост после семи месяцев работы. Он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию указом руководителя региона.