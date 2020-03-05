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Назначен новый руководитель «Ингушрегионводоканала»

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Абукар Костоев возглавил государственное предприятие «Ингушрегионводоканал», на этом посту он сменил Саид-Магомеда Албакова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя.

«По итогам заседания комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя упомянутого предприятия, находящегося в подведомственном подчинении Минстроя Ингушетии, победителем признан Костоев», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, всего в конкурсе, состоявшего из двух этапов, приняли участие два человека. Сначала претенденты на должность руководителя должны были ответить на тестовые вопросы, а потом представить концепцию развития предприятия.

В состав комиссии входили независимые эксперты из администрации главы и правительства республики. Комиссия оценила профессиональный уровень кандидатов на их соответствие квалификационным требованиям.

Кроме этого, проанализированы личные качества претендентов, опыт предыдущей работы и профессиональные навыки. В итоге соответствующим требованиям для назначения на вакантную должность был признан Костоев.

Новый глава ГУП в 1990 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности инженер-механик.

Саид-Магомед Албаков возглавлял ГУП «ИнгушрегионВодоканал» с мая 2019 года.

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