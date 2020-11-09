Назир Хадзиев выиграл Кубок федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо

По словам собеседника нашей газеты, несмотря на долгий перерыв в соревновательной практике, а Хадзиев не участвовал в турнирах на протяжении 12 лет, ему удалось доказать свое безусловное превосходство над оппонентами в категории до 90 кг. Стоит отметить, что у спортсмена был солидный недовес, что существенно осложняло его положение в противостоянии с соперниками.

«Когда твоему товарищу противостоит соперник на 10-15 лет младше, на 8-10 кг тяжелее, трудно не согласиться с пессимистичным прогнозом, но Назир сделал это, завершив финальную схватку досрочно и полностью доминируя в дофинальных встречах», — прокомментировал выступление бойца Абти Яндиев.

Отметим, что Назир Хадзиев является тренером бойцовского клуба «Эскар», базирующегося в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Яндаре. Он стал единственным спортсменом, представлявшим нашу республику на данных соревнованиях.

Кубок федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо проходил во Дворце спорта «Борисоглебский» подмосковного города Раменское 6-7 ноября. Первенство в различных разделах оспаривали порядка 600 спортсменов всех возрастных групп и весовых категорий.