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Научно-практическая конференция, посвященная 250-летию единения Ингушетии и России, состоялась в гуманитарном колледже в Сунже

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В гуманитарном колледже города Сунжа состоялась региональная научно-практическая конференция, посвященная 250-летию единения Ингушетии и России, сообщила пресс-служба учреждения.

В конференции приняли участие преподаватели и студенты средних специальных учебных заведений республики, которые зачитали доклады о выдающихся деятелях республики.

Студенты гуманитарного колледжа в небольших инсценировках постарались передать события, произошедшие 250 лет назад между Ингушетией и Россией. Также для участников конференции выступала народная артистка республики Любовь Барахоева.

Жюри, в состав которого вошли член регионального отделения «Матери России» Айна Буружева, председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов, поэты Абдул-Хамид Барахоев и Хасан Балаев, солистка Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Любовь Барахоева, оценило доклады и выявило победителей. Помимо призеров, без подарков не ушли и другие участники конференции, также всем были вручены сертификаты, подтверждающие участие в данном мероприятии.

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