Научная библиотека Ингушского госуниверситета издала книгу «Ингуши и их соседи в трудах немецких исследователей XVIII-XX веков»

Книга издана в рамках проекта по выявлению, систематизации и публикации источников по истории и культуре ингушского народа, в ней содержатся переводы текстов восьми немецкоязычных авторов.

«Ингуши и их соседи в трудах немецких исследователей XVIII-XX веков» — первое полное собрание материалов иноязычных авторов, относящихся к прошлому нашего народа. Материалы были взяты из первых оригинальных публикаций в Германии, переводы осуществлялись дипломированным специалистом в области немецкого языка и литературы, стажировавшимся в Боннском университете, М. М. Хадзиевой. Аутентичность переводов перепроверялась преподавателями кафедры немецкого языка ИнгГУ«, — сказано в релизе.

Первый текст «Путешествие по России и в Кавказских горах», включенный в книгу, принадлежит перу члена Российской Императорской академии наук И. А. Гюльденштедта, который в 1770 году, находясь в Ингушетии, был непосредственным свидетелем акта вхождения ингушей в состав России. Работы других семи авторов отражают процесс интеграции Ингушетии в течение XIX — первой четверти XX века.

По словам представителя пресс-службы, выход сборника немецких авторов позволит ввести в научный оборот новые и уточненные сведения о прошлом Ингушетии и ингушей.

Проект по выявлению и подготовке к публикации переводов работ иноязычных авторов будет продолжен Научной библиотекой ИнгГУ и в 2021 году.