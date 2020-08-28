Бокс

Наставник молодёжной сборной Узбекистана будет тренировать ингушских боксёров

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Заслуженный тренер Узбекистана по боксу с многолетним профессиональным стажем Рустам Брондуков подписал Соглашение с федерацией бокса Республики Ингушетия на весь предстоящий олимпийский цикл.

В рамках данного Соглашения Брондуков будет тренировать ингушских спортсменов на базе специализированного зала бокса в Назрани, работать со сборными республики в разных возрастах, делать подводку к соревнованиям и делиться опытом с ингушскими тренерами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минспорта.

В планах у тренера также создание своей личной команды из молодых и перспективных ребят для подготовки их в последующем к серьезным стартам.

Стоит отметить, что среди воспитанников Рустама Брондукова есть призеры олимпийских игр, мастера спорта международного класса, призеры чемпионата Азии, победители первенства Европы и России, а сам он в недавнем прошлом возглавлял молодежную сборную Узбекистана по боксу.

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