Нарушителя общественного порядка в Ингушетии задержали в результате погони со стрельбой

«В полицию поступило телефонное сообщение о стрельбе на улице Московской в Назрани, в районе медицинского колледжа. В ходе выезда следственно-оперативная группа установила, что из автомашины ВАЗ-2107 48-летний житель города производил выстрелы из неустановленного оружия, после этого стрелок на BMW скрылся в неизвестном направлении», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, полицейские на служебных автомобилях организовали преследование. На неоднократные требования остановиться мужчина не реагировал и предпринял попытку скрыться. Правоохранителям пришлось применить оружие для остановки транспортного средства. Получив повреждения задних колес, бампера и левого крыла, иномарка врезалась в железный столб на улице Насыр-Кортской и остановилась.

В салоне авто в качестве пассажира находился житель Назрани в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре автомашины обнаружен и изъят пневматический пистолет МР-654К. Оба гражданина доставлены в полицию и направлены на медицинское освидетельствование, от прохождения которого они отказались.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства) и ч. 1 ст. 12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения).

Пассажира накажут за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.