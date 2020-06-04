Нарушенное непогодой энергоснабжение в Ингушетии восстановлено

Напомним, 3 июня, в 18:00 мск из-за резкого ухудшения погоды — сильного ливня, грозы и шквалистого ветра, отключилась воздушная линия 110 кВ «В 500 — Магас». Без электроснабжения остались потребители города Магаса и части Назрановского района. Позже, в 19:00 мск, специалисты зафиксировали массовые отключений в сети 6/10 кВ в Назрановском и Сунженском районах, городах Назрань, Магас, Карабулак.

На ликвидацию технологических нарушений незамедлительно выехали 18 бригад — 54 специалиста и 18 единиц техники. С 18:50 мск в зоне ответственности филиала был введен режим повышенной готовности. Восстановительные мероприятия продолжались всю ночь, и в 6:00 мск 4 июня все основные линии ввели в работу.

Сейчас оперативно-выездные бригады районных электрических сетей продолжают отрабатывать заявки по сети 0,4 кВ. Энергетики работают без перерывов — свет в дома всех жителей республики будет возвращен в максимально возможные короткие сроки.

Все вопросы, связанные с проведением работ и подачей напряжения в сеть, можно задать на «горячую линию» компании «Россети Северный Кавказ» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный) — операторы контакт-центра работают в круглосуточном режиме.