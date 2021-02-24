Штраф

Нарушение иноагентами порядка деятельности в России будет караться штрафами

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С 1 марта вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение порядка деятельности некоммерческих организаций и физических лиц, признанных иноагентами.

«Закон, подписанный Президентом Владимиром Путиным, устанавливает для НКО-иноагентов наказание за производство материалов без метки, что они выпущены иноагентом. Для должностных лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой», — сообщила «Российская газета».

Документом также прописаны штрафы за распространение в СМИ информации об иноагенте без упоминания о том, что он включен в соответствующий реестр, а также его материалов без необходимой маркировки. Для граждан это 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4-5 тысяч, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Во всех случаях может быть применена конфискация предмета правонарушения.

Поправками увеличен штраф для юридических лиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации — до 5 миллионов рублей.

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