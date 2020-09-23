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Народный артист Ингушетии Руслан Зангиев награжден орденом «За заслуги»

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Народный артист Ингушетии Руслан Зангиев награжден высшей государственной наградой республики — орденом «За заслуги», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Режиссер Студии эстрады Руслан Зангиев — автор и первый исполнитель Гимна Республики Ингушетия, актер, театральный режиссер, поэт, переводчик, мастер конферанса, исполнитель авторской песни.

«Его таланты и способности можно перечислять бесконечно. Это человек, внесший весомый вклад в развитие культуры и искусства ингушского народа», — отмечают коллеги и почитатели творчества Руслана Зангиева.

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