Народный артист Ингушетии Руслан Зангиев награжден орденом «За заслуги»
Народный артист Ингушетии Руслан Зангиев награжден высшей государственной наградой республики — орденом «За заслуги», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Режиссер Студии эстрады Руслан Зангиев — автор и первый исполнитель Гимна Республики Ингушетия, актер, театральный режиссер, поэт, переводчик, мастер конферанса, исполнитель авторской песни.
«Его таланты и способности можно перечислять бесконечно. Это человек, внесший весомый вклад в развитие культуры и искусства ингушского народа», — отмечают коллеги и почитатели творчества Руслана Зангиева.