Наркоторговцев в Ингушетии будут отлучать от мусульманских общин

Основанием для принятия коллективного решения богословов региона послужила неутешительная статистика употребления наркотиков среди молодежи в регионе. На текущий момент на наркологическом учете в Ингушетии состоят около 1,6 тысячи человек, из них 237 — на диспансерном учете, 1 тыс. 359 — на профилактическом.

По сравнению с прошлым годом количество наркозависимых увеличилось на 39 человек. Подавляющее большинство — молодые люди до 35 лет.

Отлучение от местных общин означает, что религиозные деятели, имамы населенных пунктов теперь не будут посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников. Это решение — одно из ключевых звеньев в цепи борьбы с наркоманией.

«Статистика, демонстрирующая неутешительную картину, не может оставить равнодушными верующих. Лица, связанные с распространением любых видов наркотиков и психотропных веществ, будут отлучаться от общин населенных пунктов», — сказал собеседник издания.

Имамы намерены чаще проводить проповеди в мечетях, рассказывать о вреде употребления наркотиков с точки зрения медицины и религии и всячески поддерживать людей, которые вычисляют наркоторговцев. Кроме того, в ближайшее время совет алимов и имамы сел и городов с привлечением общественников выработают эффективные пути противодействия этому злу.

Напомним, накануне в ходе встречи с духовенством Глава республики Махмуд-Али Калиматов указал на ряд упущений в антинаркотической деятельности ответственных структур, на нехватку консолидации в решении проблемы.

Одной из опор борьбы с этим злом Калиматов назвал работу религиозных деятелей, чей авторитет и наставления со знанием исламского богословия способны уберечь больше жизней, чем любые другие назидательные или карательные меры.

«При этом и порицание, жесткость должны присутствовать — когда речь идет о преступлениях, совершаемых в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, я не сторонник снисхождения. Сколько их на дорогах, сколько якобы несчастных случаев? Наркоман садится за руль — погибают ни в чем неповинные люди, а потом — долгие переговоры с родственниками и очищение. Ни наказания, ни, как правило, реального раскаяния», — заявил Калиматов.

Глава Ингушетии дал указание подготовить нормативно-правовые акты, придающие действиям членов антинаркотических движений статус, соответствующий законодательству РФ, в том числе и для их защиты в юридической плоскости.