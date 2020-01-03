Нападение на пост ДПС в Ингушетии нельзя оправдать ничем - Духовенство

По словам представителей ингушского духовенства, местные жители с решительным осуждением восприняли этот инцидент. В пятницу, посредством проповедей имамы доведут до населения, что такие преступные действия не имеют ничего общего с религией, законами ислама и хадисами. Это запрещено в Исламе, нет им никакого оправдания. Имамы будут призывать молодежь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла, в доступной форме разъяснять что ислам — религия толерантности, умеренности и здравомыслия.

Религиозные деятели считают, что такие случаи должны сплачивать людей в едином порыве остановить это зло и заблудших, которые пошли на поводу лжеиделогов, прикрываясь религией и лживыми лозунгами о защите духовных ценностей, вовлекающих социально уязвимых молодых людей в преступную деятельность.

«Какое оправдание может быть у тех, кто принес несчастье в дома сотрудников, стоявших на страже правопорядка и закона, охранявших покой граждан, следивших за тем, чтобы не было нарушений на дорогах, преступлений. Они работали, чтобы прокормить свои семьи, одного полицейского убили, трех ранили. У погибшего остались жена и четверо малолетних детей. Это большая трагедия для народа. Наша святая обязанность, как правоверных мусульман, самим следовать предписанию Корана и призывать к этому других», — говорится в обращении духовенства.

Нападение на полицейских в Магасе стало поводом для проведения встречи имамов населенных пунктов республики. Религиозные деятели обратились к жителям Ингушетии с просьбой объединиться для искоренения этого негативного явления, уделять больше внимания воспитанию своих детей, проверять круг общения детей, прививать молодежи сдержанность, направленность на компромиссы и избежание крайностей, вкладывать в них нетерпимое отношение к любым проявлениям радикализма.

Как сообщалось, 31 декабря совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Один полицейский погиб, трое пострадали.

По факту нападения на пост ДПС возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), расследованием которого занимается главное следственное управление по СКФО.

На внеплановом заседании антитеррористической комиссии в среду глава региона Махмуд-Али Калиматов назвал недостаточными меры по обеспечению безопасности в Ингушетии. По его данным, один из преступников работал в охране Центра культурного развития в Магасе. Он охранял объект, в котором ежедневно находились дети, где проходили массовые мероприятия.

По информации МВД, Микаил Мизиев, 2001 года рождения, управляя автомашиной, вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым, совершили наезд на сотрудников на посту ДПС, после чего они накинулись на полицейских с ножами. В результате примененного табельного оружия Мизиев ликвидирован на месте, Имагожев ранен и доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.