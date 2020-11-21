«Налоговая служба является важной составляющей развития отечественной экономики и обеспечения социальной стабильности», — отметил Калиматов.

По его словам, за свою историю налоговая служба прошла большой путь становления и развития и в этом заслуга всех сотрудников налоговой службы — и тех, кто стоял у истоков создания инспекций.

«Сегодня в налоговой службе Республики Ингушетия трудятся высококвалифицированные специалисты, четкая и слаженная работа которых вносит значительный вклад в укрепление финансовой и налоговой системы региона и страны в целом. От своевременного пополнения бюджетов всех уровней зависят динамика и эффективность развития республики, обеспечение социального благополучия ее жителей», — считает Глава региона.

«Ваш профессионализм и трудолюбие сегодня во многом способствуют обеспечению постоянного контроля над соблюдением норм законодательства, укреплению финансовой дисциплины и формированию налоговой культуры граждан республики. Уверен, что ваши знания, опыт и преданность делу станут залогом успешного выполнения всех важных государственных задач во имя процветания Ингушетии и благополучия ее жителей», — подчеркнул Калиматов.

Он выразил слова искренней благодарности налоговикам за их нелегкий и значимый труд, пожелал крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.

Напомним, день работника налоговых органов отмечается 21 ноября в соответствии с указом Президента России.

Налоговая служба в современном виде справедливо считается одним из ключевых звеньев обеспечения стабильного функционирования финансовой системы страны.