Статистика

Наибольший рост населения в 2019 году отмечен в СКФО

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По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.), сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

Наибольший рост населения отмечен в СКФО (62,0 тыс.), Центральном федеральном округе (61,4 тыс. чел) и ЮФО (11,6 тыс. чел).

«Вообще сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости некорректно. В крупных регионах и число родившихся, и умерших будет больше, чем в регионах с малой численностью населения. Поэтому для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков — в расчете на 1000 жителей региона», — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Он напомнил, что по итогам 2018 года первые места по относительной рождаемости занимали Ингушетия, Дагестан, Алтай, Чечня и Тыва.

По числу смертей на 1000 жителей, по словам эксперта, лидировали в 2018 году Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области. Меньше всего смертность была в следующих регионах: в Ханты-Мансийском округе, Республике Дагестан, Ямало-Hенецком округе, в Чечне и Ингушетии.

Зубец считает, что и эти показатели не слишком точно отражают демографические процессы. Дело в том, что если в регионе мало молодежи, то, соответственно, и доля пожилых людей окажется выше. Как следствие, смертность в таких регионах будет высокой — просто в силу доминирования пожилых людей.

По его мнению, наиболее полным, универсальным индикатором качества жизни в регионе, качества социальной политики и состояния региональной медицины, является средняя ожидаемая продолжительность жизни. За 2018 год, чемпионами России по средней ожидаемой продолжительности жизни являлись: Ингушетия (82,41 года), Дагестан (78,69), Москва (77,84), Кабардино-Балкария (76,28 лет), Карачаево-Черкесия (76,09) и Санкт-Петербург (75,93 года).
Хуже всего по показателю средней продолжительности жизни дела в 2018 году обстояли в Амурской области (69,11 года), Забайкальском крае (68,99), Еврейской автономной области (68,6), Республике Тыва (66,47), Чукотском автономном округе (63,58 года).

Второй очень важный показатель для анализа демографической динамики, по словам эксперта, — это суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей, которые появляются у женщины в течение ее жизни. В лидерах по этому показателю были: Тыва (2,9 детей), Чечня (2,6), Алтай (2,3), Ненецкий автономный округ (2,2), Бурятия (2,04).

Ниже всего число детей в среднем на одну женщину в следующих регионах: Воронежская область (1,3), Тамбовская (1,3), Смоленская (1,3), Республика Мордовия (1,2), Ленинградская область (1,1).

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