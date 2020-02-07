Находившиеся в квартире с разыскиваемым за вымогательство задержаны в Ингушетии

По данным ведомства, накануне в 23:55 оперативники уголовного розыска при проведении мероприятий по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Назрани заметили автомашину «Toyota Corolla».

«В автомобиле, по оперативной информации, мог передвигаться находящийся в федеральном розыске преступник, совершивший осенью прошлого года побег из-под стражи. Полицейские организовали слежку за машиной, которая остановилась у многоквартирного дома на улице Магистральной в Гамурзиевском округе», — отметил собеседник издания.

По его информации, водитель и трое пассажиров зашли в квартиру. Полицейские в одном из пассажиров опознали разыскиваемого. Они решили задержать их для выяснения обстоятельств.

При попытке задержания злоумышленник выпрыгнул из окна квартиры. В результате от полученных телесных повреждений мужчина скончался при доставлении в реанимационное отделение.

Находящиеся в квартире ранее судимый за кражу 36-летний житель села Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса задержаны и доставлены в отдел полиции.

Сейчас по данному эпизоду МВД проводит проверку.

Ранее наше издание сообщало, что обвиняемый в вымогательстве погиб в ночь на пятницу, выпрыгнув при задержании из окна пятого этажа жилого дома в Назрани. Увидев силовиков, сбежавший из-под конвоя выпрыгнул с пятого этажа и разбился насмерть.

В квартире с ним находились две женщины и мужчина. Кроме того, обнаружены наркотики.

Напомним, 2 октября из СИЗО-1 ОФСИН России по республике арестованный по уголовному делу был доставлен в Назрановский районный суд, где рассматривалось ходатайство о продлении срока его содержания под стражей.

После этого полицейские повезли обвиняемого в СИЗО в служебном автомобиле «Газель». При этом правоохранители оставили его без охраны в незапертом надлежащим образом отсеке «автозака». В результате мужчина беспрепятственно покинул транспортное средство и сбежал.

По факту побега возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).