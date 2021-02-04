Руководитель субъекта побывал в четвертом микрорайоне города Карабулака, где строится школа на 720 мест. Трехэтажное здание площадью более 3 тыс. квадратных метров возводится в рамках национального проекта «Образование». Стоимость объекта составила более 525 миллионов рублей.

Строительство школы застройщиком «Севкавказстрой» было начато в мае 2019 года, срок сдачи перенесен на апрель текущего года. Как сообщил начальник строительного участка Ибрагим Пугоев, на объекте осталось сделать откосы по фасаду, подключить вентиляцию и завершить благоустройство территории.

Мэр города Магомед-Башир Осканов отметил, что реализация проекта позволит полностью закрыть потребность в школьных ученических местах для третьего и четвертого микрорайонов города. Образовательный объект даст хороший импульс развитию этой части города, которая является районом новостроек. В конце 2019 года здесь же было открыто дошкольное образовательное учреждение «Сказочный мир» на 220 мест.

В Карабулаке Калиматов осмотрел и строящуюся школу на 320 мест. Работы по возведению общеобразовательного учреждения на улице Осканова проходят в рамках программы «Сейсмика» с мая 2019 года. Контрактная стоимость объекта составила более 172 млн рублей. По словам представителя фирмы «Ингстрой», готовность объекта составляет 64%. Подрядная организация наращивает темп, чтобы ликвидировать отставание от графика. Сейчас на строящемся объекте прокладываются инженерные коммуникации, также специалисты устанавливают системы водоснабжения, отопления и канализации, монтируют фасад и кровлю. В помещениях будущей школы идут работы по внутренней отделке.

Глава региона дал поручение увеличить численность рабочих на объекте — с 16 до 60 человек.

Также Глава Ингушетии побывал в городе Сунжа, где завершается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 300 посещений в смену. Общая площадь помещений нового учреждения здравоохранения с дневным стационаром на 10 коек составляет 1 852 квадратных метра.

На каждом объекте Калиматов подчеркнул необходимость увеличить число строителей. Кроме того, были затронуты вопросы очистных сооружений и вывоза строительного мусора. Глава республики указал на то, чтобы ни одна подрядная организация не работала без заключенных договоров с полигонами, а те, в свою очередь, не производили утилизацию отходов без соответствующей оплаты.

Отмечалось, что смещение графиков реализации всех вышеперечисленных проектов социальной сферы связано с последствием периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«На реализации нацпроектов пандемия не должна сказаться. Да, есть ряд сложностей с закупкой строительных материалов и нехваткой рабочей силы, но надо предпринимать все меры, чтобы сдать объекты в установленный срок», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.