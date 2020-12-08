Национальный проект «Демография» реализуют в новом формате

Данный проект сохранит все меры поддержки граждан, которые были заложены в предыдущей редакции. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минтруда республики, одной из новаций национального проекта является федеральный проект «Содействие занятости», который заменит собой федеральный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Новый федеральный проект «Содействие занятости» предоставит населению больше возможностей по переобучению и поиску работы. Если раньше переобучение в рамках региональных проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» могли пройти мамы детей дошкольного возраста и граждане 50-ти лет и старше, то обновленный проект позволит расширить перечень категорий граждан, которые смогут пройти профессиональное обучение. С 2021 года любой человек, ищущий работу, сможет воспользоваться возможностями нацпроекта и пройти переобучение по программам профессионального образования, актуальным для дальнейшего трудоустройства.

Также переобучение будет доступно для граждан, которые находятся под риском увольнения. При переобучении большое внимание будет уделяться потребностям работодателя, чтобы выпускники образовательных программ впоследствии были востребованы на рынке труда. После обучения безработные граждане получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, сохранят свое рабочее место благодаря новым навыкам.

На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации размещена подробная информация об обновленном национальном проекте «Демография».

После утверждения проекта «Содействие занятости» на федеральном уровне и принятия нормативных правовых актов информация о начале реализации проекта в Ингушетии будет размещена в СМИ и на официальном интернет-сайте регионального Министерства труда, занятости и социального развития.