Хоккей

Национальный фонд развития Ингушетии окажет спонсорскую помощь в проведении хоккейного мероприятия

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Национальный фонд развития Ингушетии окажет финансовую помощь в организации и проведении в республике встречи местных хоккеистов с прославленными ветеранами хоккейного спорта, такими, как олимпийские чемпионы по хоккею Александр Якушев, Виталий Прохоров, Сергей Бабинов, Владимир Мышкин и другие.

Делегацию в составе 37 человек, которую возглавляет вице-президент фонда «Народное Единство» Николай Авилонов, ждут в Ингушетии сегодня. В республике они проведут три дня.

В субботу, 12 декабря в школе хоккея имени Якушева «Эрзи» в Назрани именитые гости проведут мастер-классы.

Согласно планам организаторов, по окончании мастер-классов в хоккейной академии Фетисова «Башлоам» в Магасе пройдет товарищеский матч между командами Ночной хоккейной лиги Ингушетии и спортивного клуба «Забей» из Москвы. В завершении игры глава министерства спорта региона Али Дошхоклоев и Виталий Прохоров подпишут соглашение об оказании поддержки в развитии хоккея в Ингушетии. В ходе проведения мероприятия также состоится награждение хоккеистов Ночной лиги.

Напомним, что Ночная лига — это самый масштабный проект в любительском спорте, созданный 9 лет назад по инициативе Президента России Владимира Путина и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения.

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