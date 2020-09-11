Национальная электронная библиотека России в помощь школьникам выпустила новое мобильное приложение для чтения «Свет»

Приложение доступно в App Store и Google Play (https://svetapp.rusneb.ru) и ориентировано на юную аудиторию, но будет интересно и читателям старшего возраста, а также всем любителям культуры. Его запуск поддерживает крупнейшая образовательная онлайн-платформа «Учи. ру».

Приложение «Свет» открывает доступ более чем к 1000 мировых и российских литературных произведений, сотням фильмов и спектаклей бесплатно для всех граждан России. Скачав приложение, можно будет прочитать рассказы Горького, Тургенева, пьесы Шекспира, Чехова, романы Диккенса и Твена, стихи Блока и Цветаевой и многих других авторов.

После прочтения книги возможно, не выходя из приложения, посмотреть экранизацию или спектакль по одноименному произведению.

Список авторов и произведений будет постоянно пополняться. За подбор литературы для приложения отвечают эксперты Российской государственной библиотеки, а также привлеченные профессионалы в области литературы, медиа и искусства.

К каждому произведению добавлены интересные факты об авторе книги, его жизни и творчестве, позволяющие наиболее полно узнать замысел, глубже погрузиться в исторический контекст и открыть для себя что-то новое.

Отличительной чертой приложения является мотивационная программа, которая стимулирует пользователей читать, смотреть и узнавать больше каждый день. Из полезных функций: установка целей и отслеживание своих достижений.

Приложение позаботится о том, чтобы пользователь достиг своих целей по чтению, и в игровой форме предложит проверить себя, пройдя интерактивные тесты. Это поможет пользователям не только лучше понять суть фильма, книги, но и позволит увидеть акценты, которые на первый взгляд не всегда заметны.

Приложение «Свет» создано для удобного чтения, оно не только поможет сформировать культурную базу у школьников комфортно и в удобном формате, но и станет источником вдохновения для тех, кто готов заново открыть для себя мир литературы и искусства.