Национальная библиотека Ингушетии выступила партнером проекта «Спорт без преград»

Национальная библиотека, в которой с 2014 года работает Центр для незрячих и слабовидящих «Доступная среда», выступила партнером проекта Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых, возглавляемой Адамом Саговым.

Проект направлен на устойчивую социальную реабилитацию людей с глубоким нарушением зрения посредством развития в регионе адаптивных видов спорта: настольного тенниса (шоудаун) и волейбола.

Следует отметить, что многогранная деятельность сотрудников центра «Доступная среда» Адама и Халида Саговых, Алисхана Ганиева будет дополнена также достижениями в рамках проекта «Спорт без преград».

В ходе презентации заместитель директора НБРИ Лидия Мальсагова поздравила победителей и организаторов проекта, отметив, что Национальная библиотека всегда стремится поддержать социально важные проекты, направленные на улучшение жизни наших соотечественников.