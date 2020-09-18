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Национальная библиотека Ингушетии выступила партнером проекта «Спорт без преград»

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Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии приняли участие в презентации социального проекта «Спорт без преград», ставшего победителем конкурса Президентских грантов 2020 года, сообщила пресс-служба учреждения.

Национальная библиотека, в которой с 2014 года работает Центр для незрячих и слабовидящих «Доступная среда», выступила партнером проекта Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых, возглавляемой Адамом Саговым.

Проект направлен на устойчивую социальную реабилитацию людей с глубоким нарушением зрения посредством развития в регионе адаптивных видов спорта: настольного тенниса (шоудаун) и волейбола.

Следует отметить, что многогранная деятельность сотрудников центра «Доступная среда» Адама и Халида Саговых, Алисхана Ганиева будет дополнена также достижениями в рамках проекта «Спорт без преград».

В ходе презентации заместитель директора НБРИ Лидия Мальсагова поздравила победителей и организаторов проекта, отметив, что Национальная библиотека всегда стремится поддержать социально важные проекты, направленные на улучшение жизни наших соотечественников.

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