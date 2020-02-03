Национальная библиотека Ингушетии выпустила библиографический указатель к 105-летию Юсупа Чахкиева

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Национально-краеведческий отдел Национальной библиотеки Ингушетии подготовил указатель «Чахкиев Юсуп Тегалович: человек в эпохе и эпоха в человеке» к 105-летию со дня рождения классика ингушской литературы, известного журналиста, сообщает пресс-служба учреждения.

В новом издании собраны биографические, библиографические и другие материалы, освещающие творческий путь Чахкиева. В указатель вошла также статья корреспондента газеты «Ингушетия» Лилии Харсиевой «Писатель, журналист, переводчик», опубликованная на страницах нашего издания 10 марта 2016 года.

Юсуп Чахкиев относится к плеяде ингушских писателей, которые оставили свой яркий след в национальной литературе. Он автор произведений, которые как нельзя лучше отражают его мировоззрение, повествуют об истории ингушского народа, о его трагических вехах.

Библиографический указатель предназначен для преподавателей и студентов — филологов, журналистов, а также будет интересен широкому кругу читателей.

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