Национальная библиотека Ингушетии выпустила библиографический указатель к 105-летию Юсупа Чахкиева

В новом издании собраны биографические, библиографические и другие материалы, освещающие творческий путь Чахкиева. В указатель вошла также статья корреспондента газеты «Ингушетия» Лилии Харсиевой «Писатель, журналист, переводчик», опубликованная на страницах нашего издания 10 марта 2016 года.

Юсуп Чахкиев относится к плеяде ингушских писателей, которые оставили свой яркий след в национальной литературе. Он автор произведений, которые как нельзя лучше отражают его мировоззрение, повествуют об истории ингушского народа, о его трагических вехах.

Библиографический указатель предназначен для преподавателей и студентов — филологов, журналистов, а также будет интересен широкому кругу читателей.