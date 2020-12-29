Национальная библиотека Ингушетии стала участником программы «Другие книги»

«Это наиболее значимые на сегодняшний день исторические источники по истории ГУЛАГа и политических репрессий в СССР. Здесь научные издания, документальные свидетельства, мемуары, проза и стихи репрессированных авторов, фотоматериалы», — отметил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Как рассказали в пресс-службе Национальной библиотеки, данные комплекты не только пополнят фонды НБРИ, но также будут переданы в центральные библиотечные системы республики и Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии.