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Национальная библиотека Ингушетии стала участником программы «Другие книги»

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Национальная библиотека Ингушетии стала одним из первых участников программы «Другие книги», сообщила пресс-служба учреждения.
В рамках этой программы, организованной Фондом памяти и Государственным музеем истории ГУЛАГа, библиотека получила в дар 13 комплектов, состоящих из десяти книг, рассказывающих об истории советских массовых репрессий.

«Это наиболее значимые на сегодняшний день исторические источники по истории ГУЛАГа и политических репрессий в СССР. Здесь научные издания, документальные свидетельства, мемуары, проза и стихи репрессированных авторов, фотоматериалы», — отметил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Как рассказали в пресс-службе Национальной библиотеки, данные комплекты не только пополнят фонды НБРИ, но также будут переданы в центральные библиотечные системы республики и Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии.

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