Память

Национальная библиотека Ингушетии проведет ряд мероприятий к 110-летию классика ингушской литературы Идриса Базоркина

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Идрис Базоркин

Национальная библиотека Ингушетии опубликовала на своей странице в «Инстаграм» афишу мероприятий к 110-летию классика ингушской литературы Идриса Базоркина.

Видеопрезентация о творчестве Идриса Базоркина состоится ‪6 июня, а 10 июня пройдет видеопрезентация «Запев» из романа «Из тьмы веков» на языках народов России и мира«.‬

‪13 июня можно будет увидеть интервью с потомками писателя — дочерью А. И. Базоркиной и сыном Т. И. Базоркиным. ‪‬‬

14 июня будет представлено интервью исследователя творчества Базоркина Якуба Патиева.

С 10 по 15 июня пройдут литературные обзоры по произведениям ингушского классика, а также чтение фрагментов из его произведений в рамках рубрики «Деший вай».

Все мероприятия можно будет увидеть на странице Национальной библиотеки в «Инстаграм» @national_library_ing.

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