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Национальная библиотека Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в конкурсе буктрейлеров к 75-летию Победы

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Национальная библиотека Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в конкурсе буктрейлеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба учреждения.

Буктрейлер — это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель конкурса — популяризация и продвижение лучших произведений литературы о Великой Отечественной войне, в том числе национальных авторов, а также популяризация вклада представителей ингушского народа в Победу.

Конкурс проводится в электронном формате. Ведеоролики могут быть выполнены в любой форме: видео, анимация, графика, слайд-шоу, необходимо аудиосопровождение. Сценарий ролика или презентации продолжительностью не более трех минут не должен расходиться с содержанием книги.

Конкурсные материалы представляются до 23 апреля 2020 года в Национальную библиотеку Ингушетии по электронной почте nbri06@yandex.ru. Подведение итогов конкурса состоится 30 апреля.

Телефон для справок: 8(8734)72-13-39, 8(928)797-50-10 (Мальсагова Лидия Беслановна).

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