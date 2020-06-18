Национальная библиотека Ингушетии приглашает начинающих поэтов принять участие в проекте «Библиотека поэзии»

Проект реализуется библиотекой с 2001 года, в его рамках издаются первые авторские сборники стихов начинающих поэтов. В отсутствие технических издательских возможностей библиотека не имеет лицензии на выпускаемые издания, поэтому тираж ограничен до 10 экземпляров, половина из которых остаются в библиотеке, остальные издания получает автор.

За годы существования проекта «Библиотека поэзии» издано около 100 наименований, прошедших редакторский отбор авторских сборников творческих людей, чьи имена вошли в список утвердившихся в жанре поэзии. Подход к вопросам подготовки и выпуска изданий в НБРИ построен по всем требованиям издательской библиографии, что придает им статус профессиональных изданий. Изданные в библиотеке сборники стали для многих авторов путевкой в Союз писателей Ингушетии, а для некоторых и в Союз писателей России. Это Али Хашагульгов, Бадруддин Горчханов, Марем Льянова, Макка Наурузова, Макка Дударова и многие другие писатели.

При желании автора библиотека представляет сверстанный и готовый к тиражированному изданию электронный вариант на любых видах цифровых носителей, что дает ему возможность для переиздания в типографиях в любых тиражах.

В последние годы поэтические сборники, выпускаемые библиотекой, представлены также в электронном формате на сайте учреждения, что значительно расширяет читательскую аудиторию нового произведения.

«Дорогие друзья, поэты и писатели, начинающие свой творческий путь! Всех, кто еще не издавал сборника под своим авторством, кто публиковался только на страницах газет и журналов, приглашаем в Национальную библиотеку, где сделают все, чтобы ваше издание вышло в свет», — сказано в релизе.