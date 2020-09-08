Антитеррор

Национальная библиотека Ингушетии приглашает на правовой час «Терроризм не имеет лица»

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9 сентября в Национальной библиотеке Ингушетии состоится правовой час «Терроризм не имеет лица», сообщает пресс-служба учреждения.

Организатор мероприятия — Публичный центр правовой информации.

На встречу со студентами и школьниками образовательных учреждений г. Сунжи приглашен представитель Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России Руслан Цечоев.

Начало — в 11:00, вход свободный для всех желающих.

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