Национальная библиотека Ингушетии приглашает на правовой час «Терроризм не имеет лица»
9 сентября в Национальной библиотеке Ингушетии состоится правовой час «Терроризм не имеет лица», сообщает пресс-служба учреждения.
Организатор мероприятия — Публичный центр правовой информации.
На встречу со студентами и школьниками образовательных учреждений г. Сунжи приглашен представитель Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России Руслан Цечоев.
Начало — в 11:00, вход свободный для всех желающих.