Национальная библиотека Ингушетии приглашает на правовой час «Терроризм не имеет лица»

Организатор мероприятия — Публичный центр правовой информации.

На встречу со студентами и школьниками образовательных учреждений г. Сунжи приглашен представитель Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России Руслан Цечоев.

Начало — в 11:00, вход свободный для всех желающих.