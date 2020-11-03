Акция

Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств» онлайн

0

Национальная библиотека Ингушетии имени Джемалдина Яндиева приглашает своих пользователей принять участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет сегодня, 3 ноября, в онлайн-формате, сообщила пресс-служба учреждения.

На youtube-канале и соцстраницах смотрите видеолекцию «Исламское искусство», мастер-класс по живописи, презентацию виртуальной книжно-иллюстративной выставки «Искусство Ингушетии». Также библиотекари приглашают совершить литературную прогулку по Бостону с блогером Танзилой Тумгоевой.

Трансляция акции начнется в 16:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Дагестанские врачи спасли школьника из Ингушетии, получившего сильные ожоги
Калиматов напомнил, что за несоблюдение договорных обязательств к подрядчикам будут применены санкции
В Ингушетии планирую создать новые технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей
Глава Ингушетии принял участие в заседании по вопросам регионального развития
От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия — Моя история» в Пятигорске
Ингушские юнармейцы доказали, что знают историю своей страны
Курорт «Армхи» проводит новую акцию по снижению цен
В пяти населенных пунктах Ингушетии введут новые школы по нацпроекту «Образование»
Ингушский спортсмен Абу-Муслим Парчиев выступит на первенстве Европы по дзюдо в Хорватии
Ещё одна площадка в Назрани стала местом для досуга детей и взрослых
Более 80 школ и колледжей Ингушетии подключили к высокоскоростному интернету

Главное

Яндекс.Метрика

 