Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств» онлайн
Национальная библиотека Ингушетии имени Джемалдина Яндиева приглашает своих пользователей принять участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет сегодня, 3 ноября, в онлайн-формате, сообщила пресс-служба учреждения.
На youtube-канале и соцстраницах смотрите видеолекцию «Исламское искусство», мастер-класс по живописи, презентацию виртуальной книжно-иллюстративной выставки «Искусство Ингушетии». Также библиотекари приглашают совершить литературную прогулку по Бостону с блогером Танзилой Тумгоевой.
Трансляция акции начнется в 16:00.