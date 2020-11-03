Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств» онлайн

На youtube-канале и соцстраницах смотрите видеолекцию «Исламское искусство», мастер-класс по живописи, презентацию виртуальной книжно-иллюстративной выставки «Искусство Ингушетии». Также библиотекари приглашают совершить литературную прогулку по Бостону с блогером Танзилой Тумгоевой.

Трансляция акции начнется в 16:00.