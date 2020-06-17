Национальная библиотека Ингушетии приглашает к просмотру видеоматериалов, посвященных 110-летию Идриса Базоркина
Национальная библиотека Ингушетии предлагает всем желающим ознакомиться с мероприятиями, которые прошли в рамках 110-летия выдающегося писателя республики Идриса Базоркина, сообщила пресс-служба учреждения.
«В этом году чествование классика ингушской литературы Идриса Муртузовича Базоркина в Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева прошло в сетевом формате в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий. Приглашаем вас познакомиться с выступлениями и материалами, подготовленными нами в рамках празднования юбилея писателя», — сказано в релизе.
На официальном сайте библиотеки размещены видеопрезентации проектов и выставок, посвященных Идрису Базоркину, видеоинтервью сына писателя — Турса Базоркина, выступления ученых и исследователей творчества, литературные обзоры.