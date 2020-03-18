Депортация

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар сборник научных статей, выпущенный к 75-летию депортации

0

Краеведческий фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новым дарственным изданием — историко-документальным сборником «75 лет депортации ингушского народа. 1944-1957 гг.», сообщает пресс-служба учреждения.

Издание подготовлено в Научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева к 75-летней годовщине насильственной депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. Автор-составитель — кандидат исторических наук Марем Долгиева.

В сборник статей вошли научные изыскания 25 авторов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Исследовательские работы охватывают многие аспекты процесса депортации, от причин и подготовки до последствий, выразившихся в демографической катастрофе для всех депортированных народов. В издание также включены документы и фотоматериалы, относящиеся к периоду депортации.

«Это ценное издание будет востребовано широким кругом наших читателей, неравнодушных к истории своего народа, к тому, что пережило старшее поколение, подвергшееся выселению в 1944 году. Благодарим всех, кто участвовал в подготовке и издании книги, и приглашаем читателей для знакомства с ее содержанием», — отметила директор учреждения Радима Газдиева.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский росгаврдеец Рустам Кукурхоев стал победителем мастерского турнира в Ставрополе
Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
Калиматов определил главные цели и задачи антикоррупционного управления Ингушетии
Доступ для посетителей в музей изобразительных искусств Ингушетии закрыт из-за коронавирусной инфекции
Ингушских школьников приглашают к участию в творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою»
В России фиксируется снижение ажиотажного спроса на продукты питания в связи с коронавирусом
В Новом Реданте прошла выставка, посвященная 250-летию вхождения Ингушетии в состав России
Ингушский спортсмен Анзор Евлоев успешно выступил на официальном Чемпионате Москвы по панкратиону
«Коронавирус» стал победителем в викторине по истории Ингушетии в честь единения с Россией
В аэропорту Ингушетии реализуют комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции
Ингушские газовики рекомендуют абонентам использовать дистанционные сервисы из-за коронавируса

Главное

Яндекс.Метрика

 