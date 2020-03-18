Национальная библиотека Ингушетии получила в дар сборник научных статей, выпущенный к 75-летию депортации

Издание подготовлено в Научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева к 75-летней годовщине насильственной депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. Автор-составитель — кандидат исторических наук Марем Долгиева.

В сборник статей вошли научные изыскания 25 авторов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Исследовательские работы охватывают многие аспекты процесса депортации, от причин и подготовки до последствий, выразившихся в демографической катастрофе для всех депортированных народов. В издание также включены документы и фотоматериалы, относящиеся к периоду депортации.

«Это ценное издание будет востребовано широким кругом наших читателей, неравнодушных к истории своего народа, к тому, что пережило старшее поколение, подвергшееся выселению в 1944 году. Благодарим всех, кто участвовал в подготовке и издании книги, и приглашаем читателей для знакомства с ее содержанием», — отметила директор учреждения Радима Газдиева.