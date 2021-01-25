Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от краеведа Муссы Зурабова его новую книгу «Аланы. Асы. Ингуши»

«В настоящей работе, — отмечает автор, — мы постараемся показать малоизвестные и неизвестные, наиболее важные события в жизни ингушского народа со времен далекой древности». Подтверждает слова автора хронологическая таблица событий, проанализированных в издании, которая начинается с III века до н. э. и заканчивается 2018 годом.

Книга написана с привлечением многочисленных источников и сведений, которые в течение долгого времени скрупулезно собирались автором и проанализированы им в контексте общемировых исторических событий и процессов.

М. Зурабов отмечает, что большим подспорьем для подготовки книги явилась докторская диссертация испанца А. Алеманя «Письменные источники об аланах: критическая компиляция», изданная в 2000 году на английском языке. Также автор использовал книгу американского профессора Б. Бахраха «История алан на западе», труды арабских и иранских историков, таких как Аль Масуди, Ибн Руста, грузинского историка Леонти Мровели. В книге проанализированы данные из работ грузинских ученых К. Пицхелаури и З. Алексидзе, а также французской исследовательницы Фредерики Даррогон. Библиография использованных в книге источников составляет 49 единиц. В приложении к книге даны фрагменты карт и фотодокументы.

Книга Муссы Зурабова «Аланы. Асы. Ингуши» вышла в Ростове-на-Дону в издательстве «Южный издательский дом» в 2020 году тиражом 1000 экземпляров. Она, несомненно, вызовет интерес у всех, кто интересуется историей и происхождением кавказских народов в целом и ингушей в частности.