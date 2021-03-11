Книги

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новые поэтические сборники Дауда Хамхоева

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Ингушский поэт Дауд Хамхоев передал в дар Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева несколько своих новых сборников, сообщила пресс-служба учреждения.

Сборники «Даьхен лаьтта» («Земля Отчизны»), «Къоаной хьехамаш» («Назидания старейшин»), «Уйлаш» («Мысли»), «Оаза мукъале» («Свобода голоса») изданы в 2021 году в издательстве «Кеп» города Назрани.

«Томики в отличном качестве и наиболее удобном для чтения формате, объемом до двухсот или более страниц. К сожалению, тираж изданий небольшой, поэтому, если читателю сложно будет их приобрести в свободной продаже, он сможет найти их в библиотеках республики», — рассказали в главном книгохранилище Ингушетии.

По словам собеседника, в творчестве Дауда Хамхоева главенствует тема назидательно-мудрого утверждения общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, он учит читателя по-доброму, без самомнения, его стихам свойственна вдумчивость, созерцательность, афористичность.

«Стоит полистать эти сборники — и каждый непременно найдет в них то, что созвучно его взглядам, его настроению на тот момент. Стихи о родине, о смысле жизни, о любви — тематика тут достаточно обширная», — добавил собеседник.

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