Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новые поэтические сборники Дауда Хамхоева

Сборники «Даьхен лаьтта» («Земля Отчизны»), «Къоаной хьехамаш» («Назидания старейшин»), «Уйлаш» («Мысли»), «Оаза мукъале» («Свобода голоса») изданы в 2021 году в издательстве «Кеп» города Назрани.

«Томики в отличном качестве и наиболее удобном для чтения формате, объемом до двухсот или более страниц. К сожалению, тираж изданий небольшой, поэтому, если читателю сложно будет их приобрести в свободной продаже, он сможет найти их в библиотеках республики», — рассказали в главном книгохранилище Ингушетии.

По словам собеседника, в творчестве Дауда Хамхоева главенствует тема назидательно-мудрого утверждения общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, он учит читателя по-доброму, без самомнения, его стихам свойственна вдумчивость, созерцательность, афористичность.

«Стоит полистать эти сборники — и каждый непременно найдет в них то, что созвучно его взглядам, его настроению на тот момент. Стихи о родине, о смысле жизни, о любви — тематика тут достаточно обширная», — добавил собеседник.