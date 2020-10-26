Национальная библиотека Ингушетии получила в дар комплект новых детских книг от Российской государственной детской библиотеки
В канун первого Всероссийского онлайн-фестиваля семейного чтения «ЧитайФест», который пройдет с 30 октября по 1 ноября 2020 года, Национальная библиотека Ингушетии получила в дар комплект новых детских книг от Российской государственной детской библиотеки в количестве 50 экземпляров, сообщила пресс-служба учреждения.
Предназначенные для самых юных читателей дарственные издания вольются в формирующиеся фонды центра обслуживания детей и юношества, призванного стать фундаментом будущей республиканской детской библиотеки.
«РГДБ, возглавляемая Марией Александровной Веденяпиной, всегда поддерживала с нами тесные связи, оказывала всестороннюю поддержку в развитии библиотечного дела и молодого библиотечного центра Ингушетии, и мы ценим это внимание. Также мы благодарны за подаренную книжную коллекцию, замечательные книги которой порадуют наших читателей», — сказала директор НБРИ Радима Газдиева.
В Национальной библиотеке Ингушетии прошла выставка-экспозиция дарственных изданий для читателей, которые в ближайшее время будут иметь возможность узнать полностью их содержание в условиях читального зала.