Национальная библиотека Ингушетии подготовила виртуальную выставку к Международному дню театра

Выставка содержит материалы об истории зарождения и развития национального театрального искусства в республике. Содержит исследования об ингушском театре в книжных источниках и периодической печати, а также фотоматериалы.

Ознакомиться с выставкой можно на сайте Национальной библиотеки Ингушетии.