Выставка

Национальная библиотека Ингушетии подготовила виртуальную выставку к Международному дню театра

0

Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, подготовила виртуальную выставку «Театральная жизнь Ингушетии», сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка содержит материалы об истории зарождения и развития национального театрального искусства в республике. Содержит исследования об ингушском театре в книжных источниках и периодической печати, а также фотоматериалы.

Ознакомиться с выставкой можно на сайте Национальной библиотеки Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в этом году намерены засеять всю пахотную площадь республики — более 71 тыс. га
Медики управления Росгвардии по Ингушетии принимают все меры для недопущения распространения коронавируса
Всероссийская минута молчания состоится в стране 22 июня, в День памяти и скорби
Дормидонтов покинул пост главы Минфина Ингушетии после нескольких месяцев работы
Прокуратура города Назрани Ингушетии потребовала заблокировать сайты по продаже электроудочек
Реконструкцию дороги, соединяющей Ингушетию с Чечней, завершат до конца 2020 года
Заведующих ДОУ в Ингушетии обвиняют в реализации некачественных продуктов питания
Как только угроза коронавируса исчезнет, будет сокращено количество нерабочих дней — Песков
Роскачество рекомендует, по возможности, не использовать наличные при оплате покупок и услуг
В группе повышенного риска по коронавирусу находится любой онкологический пациент
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию при пандемии коронавируса

Главное

Яндекс.Метрика

 