Национальная библиотека Ингушетии подготовила виртуальную выставку к Международному дню театра
Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, подготовила виртуальную выставку «Театральная жизнь Ингушетии», сообщает пресс-служба учреждения.
Выставка содержит материалы об истории зарождения и развития национального театрального искусства в республике. Содержит исследования об ингушском театре в книжных источниках и периодической печати, а также фотоматериалы.
Ознакомиться с выставкой можно на сайте Национальной библиотеки Ингушетии.