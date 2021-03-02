Национальная библиотека Ингушетии открыла свои двери для посетителей после ремонта

«За это время преобразилось внутреннее пространство библиотеки, она стала еще светлее и уютнее. Сотрудники библиотеки все время находились на рабочих местах, занимались перемещением фондов, мебели и оборудования, а также расстановкой книг и документов согласно библиотечно-библиографической классификации», — рассказала газете «Ингушетия» директор учреждения Радима Газдиева.

По ее словам, библиотекари соскучились по живому общению с читателями, по шумным мероприятиям, совместным идеям и проектам.

«Добро пожаловать в обновленную библиотеку», — пригласила жителей и гостей республики директриса.